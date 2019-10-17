網紅「館長」陳之漢，明明本業是健身房老闆，卻熱衷發表政治意見，去年挺韓今年就變韓黑，遭韓粉圍剿仍勇往直前「蹭政治」。館長這樣做的目的究竟為何？有PTT網友一針見血道破真相，指館長毫無論述能力、知識能力有限，但有底層淬煉過的社會生存之道，講政治要挺誰其實都是看拔草風向，「為的都是賺錢」。

有網友在PTT發問：「館長是不是自做自受」，指館長去年力挺韓，今年改罵「車輪（指國民黨）」，然後就被罵走狗，覺得館長活該自作自受。

另名網友fckj1131017 (海德里希)回應這篇文章，指出「館長這個人基本上是毫無論述能力，知識能力也因為學歷不高有限，但是他在底層淬煉過的社會生存之道，最能夠引起中下階層的共鳴」。

至於講政治要挺誰，其實都是看拔草風向，「為的都是賺錢」。fckj1131017稱館長做事業可算是奇才，「以一個黑道8+9出身、沒念大學的人，可以掌握現代民眾喜好（有話直說 做公益 提供cp值高的產品），完整命中台灣人愛看熱鬧、濫情、愛貪小便宜的特質，精準行銷的能力實在讓人敬佩」。

fckj1131017更指出，還有人看館長挺不挺誰也很逗趣，人家只是出來社會走跳賺錢的，「幹嘛講政治？廢話嗎～因為講健身沒熱度阿」。

fckj1131017的分析，獲得眾多網友肯定，紛紛回應「這篇看到現在最貼中肯觀察」、「你講對了 他談政治純粹是因為比談能賺更多錢 廣告效應也更大但這件事 他絕對不會承認」、「館長的商業直覺驚人，天生的生意人」、「會以為館長有所謂醒和不醒的問題的人 不要說智商啦 大概是太單純」。

(中時電子報)