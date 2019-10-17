大巨蛋都審有條件通過，北市議員汪志冰17日指前北市都發局長林洲民稱市長柯文哲變了，跟著財團拿刀叉一起吃肉，質疑柯把大巨蛋停工，弄半天射了一支烏龍箭。柯文哲對此回應，他都是吃素，大巨蛋是不按圖施工被停工，把它修到堪用的程度，至少安全要講得過去，標準是一樣的，只是讓營運人數下降，用比較少的人先開幕，跑一段時間要增加再處理。

大巨蛋通過都審，但外界質疑聲浪不斷，汪志冰今在市長專案報告時質疑，柯文哲是背後主導者，迫使都發局的背後靈，當初設定出來的標準很高，現在怎麼就過關了？如果是路人甲或一般民眾、專家學者質疑，大家不會有意見，但最大質疑的人是最清楚大巨蛋的林洲民。

汪志冰說，林洲民批柯文哲變了，跟著財團拿刀叉一起吃肉，當初把大巨蛋停下來，弄半天射了一支烏龍箭，花了5年時間先射箭才畫靶，搞了半天不是這麼回事，現在給自己下一個台階，柯則回說，他都吃素。

她強調，大巨蛋案根本是烏龍一場，所以把5年前曾送過的春聯「大巨蛋案歹戲拖棚、詐騙集團以拖待變、市府鬼打牆」送給柯文哲，柯表示，事情還沒解決，春聯還可以留著，拿到使照再給就好。

對此，柯文哲回應，一切都公開透明，後面還一大堆事，像是忠孝東路地下道要挖要3億，時間久了，大家都遺忘大巨蛋停工不是因為公共安全，是因為不按圖施工，安全要在大家可忍受範圍，所以跟遠雄講一開始用59833人營運，不要寫什麼14萬，當時空間標準是9萬人，現在是6萬人，空間和人數要合起來算。

柯文哲說，大巨蛋是不按圖施工被停工，沒想到後面那麼難搞，拆得掉就拆了，最後就把它修到堪用的程度，至少安全要講得過去，標準是一樣的，只是讓營運人數下降，用比較少的人先開幕，跑一段時間要增加再處理。

(中時 )