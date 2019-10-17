韓國女團「f(x)」出身的前成員雪莉（本名崔真理）在14日下午被發現在家中死亡，得年25歲。雪莉辭世消息震驚各界，而今（17日）是雪莉出殯的日子，經紀公司SM娛樂設置的靈堂開放到昨晚，就有粉絲看到水晶（Krystal）、露娜（Luna）現身，兩人都哭到崩潰。

今天是雪莉出殯的日子，喪禮及出殯儀式尊重家屬意願，將不對外公開喪禮，雪莉的f(X)前隊友、演藝圈好友預計都會出席，其中，昔日隊友宋茜與Amber昨已搭機抵韓，雖然兩人低調不發一語，但臉色都藏不住滿滿憂傷。

不只演藝圈要送雪莉最後一程，許多粉絲也送花表示心意，希望雪莉一路好走。其實自從雪莉退出f(x)後，外界都期待五人能再合體，未料卻是在這樣的場面，讓人鼻酸。

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