日前在菲律賓長灘島穿了「一條線」比基尼，因為過於暴露遭菲律賓警方罰錢的台女，照片曝光後一夕爆紅，由於台女身分疑似被當地警方曝光，其男友事後發出千字聲明，還原事情真相，並透露女友得知自己被偷拍的照片被散布在網路上後，情緒控制不住，幾乎崩潰。

綜合媒體報導，當事人男友發出聲明指出，10月9日下午到達長灘島後，他看到當地店家販售一款造型比基尼，他向女友提議大冒險遊戲，結果女友輸了，所以要換穿上那套比基尼。他強調並不知道這套比基尼在菲律賓是不合規範的，而且女友當時有貼胸貼，10月10日女友又穿了類似款式、不同顏色的比基尼準備去飯店泳池時，被飯店人員勸導，沒想到在回飯店途中就被警察攔下，手上拿著被民眾偷拍的照片，要求他們去警局一趟，還說是為了保護他們，不讓女方的比基尼照外流，所以必須到警局做筆錄。

當事人男友指出，到了警局後，警察認為這是一個醜聞，決定開罰單，繳了錢就可以立即離開，否則就要拘留，還說這不會有任何不良紀錄及報導，於是他簽了罰單，本以為沒事了，但沒想到這件事馬上在網路上瘋傳，連護照資訊都被秀出。他不解為何被偷拍的人卻被開罰，而且當地警方的處理方式充滿瑕疵，報導中說他女友在台灣常常這樣穿，更是子虛烏有。他說女友當下得知自己被偷拍後，情緒控制不住，幾乎是崩潰狀態。他指控菲律賓的報導不實，惡意毀謗個人名譽，而且菲律賓承諾照片不會外流，卻在隔天馬上曝光，對他們造成極大傷害。

當事人男友說，他為他個人行為造成的問題鄭重道歉，感到萬分遺憾及懊悔，原以為是愉快的度假，沒想到會弄到如此難堪局面，帶給外界很不好的示範將會省思檢討，但也請大家不要再怪罪女方，以及轉傳她的照片、個人資料，她已經承受太多的壓力跟不公平對待。

(中時電子報)