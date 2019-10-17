香港反送中示威歷經四個多月至今仍未消退，港府與示威群眾及泛民僵持不下，連港特首林鄭月娥在議員抗議下，被迫以影像直播方式宣讀施政報告。對於近期香港局勢，新加坡總理李顯龍16日罕見說重話，指出香港示威者提出的「五大訴求」，旨在羞辱及推翻香港特區政府。

新加坡總理李顯龍16日罕見對香港局勢說重話，指出香港示威者提出的「五大訴求」，旨在羞辱及推翻香港特區政府。圖為李顯龍。

據香港《南華早報》報導，李顯龍16日在富比世全球總裁會議（Forbes Global CEO Conference）上指出，香港反送中示威訴求不太可能解決與「一國兩制」密切相關的議題。他表示，由於示威者所提五大訴求「撤惡法、銷控罪、非暴動、查警暴、真普選」沒有一項是能妥協的，此事至今沒簡單解決方法。

李顯龍表示，五大訴求並非解決香港問題的方案，這些訴求旨在羞辱並推倒港府。他說，當看到泛民議員阻擾林鄭月娥施政報告，導致林鄭被迫使用直播方式宣布，「對香港感到悲傷」。

李顯龍認為，「一國兩制」正式讓香港對政府與北京不滿的關鍵，但他也指出港府確實在治理上出了問題。首先在普選訴求上，李顯龍認為這確實需要處理，但香港作為特別行政區，他補充並沒有解決樣本，並稱「很難想像一國兩制能夠一直持續22年，直至2047年」。

而在香港住屋問題等深層社會經濟問題，李顯龍認為解決此問題需要領導人的政治勇氣，「但香港政府至今仍採用保守道路，問題並未徹底改善」，即使進一步提出解決方案也需要時間，局勢「需要時間降溫」。

對於外界認為新加坡反而受益香港連月抗爭，李顯龍表示受美陸貿易戰波及，新加坡的成長率已經降低，今年將會低於1%；如果運氣好的話，會比0%高一些。

(中時電子報)