13年前新竹市政府辦理新竹三村工程招標案，當時擔任評選委員的台大教授郭斯傑、文化大學教授陳錦賜及台北科技大學教授王文博各收了廠商50萬元，協助對方得標，最高法院將郭、陳各判囚6年，王因自白犯罪輕判2年半定讞。

判決指出，2006年新竹市政府辦理新竹三村招標，陳錦賜等人經遴選任評選委員，新亞建設參與投票，為了讓評委將新亞評定為第一名廠商，竟向陳男詢營標案的相關事宜後，分別行賄評委。

新亞建設透過中間人將50萬賄款交付給陳錦賜，又到台大土木系教授辦公室給郭男50萬元現金,之後到台北科技大學行賄王文博，賄賂3評委請託在審查時讓新亞順利得標，但最後結果新亞僅名列第二名，檢調據報逮捕陳等人。

高院更三審認為，郭斯傑等人身為高級知識份子授權公務員，未謹守法律，廉潔自持，竟因一時貪念，以身試法，影響社會觀瞻，惡性均非輕微，將郭、陳各判刑6年，王文博判刑2年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )