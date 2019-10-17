網友回文稱國民黨改成國瑜黨，游梓翔也回應「國民黨還有很多很多人在監督檢討國瑜，民進黨的一致辣台，國民黨看來很難匹敵」。(擷取自游梓翔臉書)

去年九合一選舉，民進黨慘敗，當時外界認為總統蔡英文尋求連任之路岌岌可危。如今，蔡英文支持度升高，年初撿到槍砲轟對岸，成為「辣台妹」，再從香港「反送中」撿到炮，近期更靠著販賣「芒果乾」聲勢上漲。世新大學副校長游梓翔諷刺表示，感覺在「辣台妹」帶領下，民主進步黨應該改名叫「辣台黨」。有網友回文稱國民黨改成國瑜黨，游也回應「國民黨還有很多很多人在監督檢討國瑜，民進黨的一致辣台，國民黨看來很難匹敵」。

游梓翔在臉書指出，每到選舉，民進黨就設定一個遊戲規則，誰會罵大陸，誰就贏了。把台灣搞得好辣好辣，除了辣，其他味覺都喪失了。「這個遊戲一定是他們贏的。你不陪他罵，他說你不辣，你陪他罵，再怎麼辣也不會有辣台黨辣」。

然而，游梓翔認為，若靠辣台妹、辣台黨，罵一罵大陸，長城就可以罵倒，邦交國就可以辣回來，也就罷了，但辣只是辣在嘴上。最近富比士公布全球百大數位公司，大陸有9家加上香港3家入榜，強敵環伺下，台灣只有台積電和鴻海兩家入選，但都在前25名，「真的要辣，我們要的是台積電和鴻海這種辣」。他諷刺表示，辣台黨和辣台妹這生意多好做，嘴上辣一辣，把選舉搞到只剩辣，於是1月11號以後，辣台黨和辣台妹繼續吃香喝辣。

網友則回文表示「國民黨改成國瑜黨」，引來游梓翔親自回應「國民黨還有很多很多人在監督檢討國瑜，民進黨的一致辣台，國民黨看來很難匹敵」。也有許多人認為「執政黨弱，但在野黨更弱，所以才這麼多人厭惡兩黨」、「民進黨改為貪婪騙子黨，也不錯」。

(中時電子報)