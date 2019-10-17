香港特首林鄭月娥昨赴立法會宣讀新一份施政報告，遭民主派議員高呼口號和標語抗議，導致政府改以視像方式播出林鄭宣告整份《施政報告》。林鄭今（17日）再赴立法會出席施政報告答問會，期間多名泛民議員在議事廳內高呼口號抗議，立法會主席梁君彥先後驅逐多名泛民議員離場。主席梁君彥其後宣布會議暫停。

林鄭月娥早上10時半過後進入立法會議事廳，泛民議員在場高呼「林鄭下台」、「林鄭講大話」、「五大訴求，缺一不可」等口號抗議。期間民主黨立法會議員許智峯，要求開會前默哀一分鐘，以悼念近日逝世的香港人。但被主席梁君彥拒絕，稱大會只會為重大事故死傷者或對港有貢獻的人默哀。

林鄭月娥作開場發言時多次被泛民議員打斷，他們不斷高呼「林鄭下台、最後警告」，梁君彥要求議員肅靜，並先後驅逐多名泛民議員，當中包括朱凱廸、陳志全、毛孟靜、許智峯、胡志偉、譚文豪、郭家麒、尹兆堅、梁耀忠。

(中時 )