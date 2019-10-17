國民黨總統候選人韓國瑜16日夜宿小琉球，而小琉球騰風宮主委黃枝福特地為韓國瑜明年的選舉抽籤，抽中一支上上籤。消息在韓粉社群瘋狂轉傳，經媒體報導後，韓國瑜也親自回應此事。

騰風宮主委黃枝福今天抽中的籤是「乙亥」籤「桃花女流勃太歲」，籤詩寫道：「長江風浪漸夕靜，于今得進可安寧；必有貴人相扶助，凶事脫出見太平。」求功名為「登科」。黃枝福說，騰風宮主祀大眾千歲，是小琉球白沙尾信仰中心；韓國瑜為了中華民國參選總統，第一次到小琉球，他因此特地為他求籤。

據《自由》報導，韓國瑜一早到小琉球的地標花瓶岩參觀。被問及抽到上上籤一事，韓表示自己早上並沒有去宮廟，「自己並不知情」。

黃枝福的兒子黃信誌在漁會工作，負責輔導漁民，他說，看到很多漁民快活不下去，所以真的民心思變，希望韓國瑜當選能有所改變。他也說，爸爸因為心繫國家，所以才會為韓國瑜求籤。

(中時電子報)