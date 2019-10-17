綠能科技產業是我國能源轉型的新引擎，教育部今天公布統計，就能源工程細學類學生數觀察，107學年計3688人，較97學年之2225人增加1463人，增幅達6成6；而學生就讀學制以學士班為主，占比達7成6，研究所雖僅占2成4，惟近4年碩士班學生數持續上升。

教育部為配合綠能科技產業的發展需求，於 107至110年推動「潔能系統整合與應用人才培育計畫」，一者延續過往能源科技人才培育計畫，掌握世界趨勢；二者加強本土永續發展理念，並以應用於產業、社會為標的之能源系統人才培育為發展方向。

大專校院對於綠能科技人才之培育係以「能源工程細學類」為核心，根據中華民國學科標準分類定義，舉凡學習綠色能源如風力、太陽、生質、水力、潮汐(或洋流)、地熱、燃料電池及能源放射等再生能源等相關專業課程開設之科系所均屬之。

教育部統計，107學年開設「能源工程細學類」之大專校院計14所，約占大專校院總校數1成，一般大學及技專校院各7所，其中開設學士班學校計一般大學4所、技專校院6所，開設碩博士班研究所之學校亦為10所，且以一般大學7所為主。

就107學年能源工程細學類學生數之校際比較，以勤益科大952人最多，北科大680人居次，清華大學677人、東南科大330人及台南大學245 人分居3至5名，5校學生數合占能源工程細學類學生數之7成 8；碩博士班學生數以清華大學 271人最多，次為北科大228人，前5校均為國立大學，已含括8成5的高階綠能人才培育。

教育部自99年啟動「能源國家型科技人才培育計畫」以來，累計至106學年能源工程細學類學士畢業生計4612 人，其中歷年女性所占比率介於10％~16％之間；由於綠能科技已成為減緩全球暖化的顯學，加上國內製造產業人才需求趨向高階化，致99至106學年取得碩、博士學位人數分別為2254人及168人，係我國發展新興綠能產業、促進永續發展的重要核心。

(中時 )