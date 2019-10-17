美國政府於美東時間16日公佈了一項限制大陸駐美外交官的政策：要求所有駐美的大陸外交官員在計劃與聯邦或地方美國官員會面時，都要事先通報美國務院。

美官員聲稱，此舉是為了促使「中方改變對美國駐華外交官的政策限制」。隨後大陸駐美大使館發聲明指出，美方此舉違反了《維也納公約》。

大陸駐美大使崔天凱則發文諷刺說，前美駐華大使馬克斯·博卡斯 （Max Baucus）在華任職的三年間訪問了中國所有省份。「而我至今在美國已待了6年半時間，一直未能踏遍美國的每一個州」。

路透報導，美國國務院一位高級官員16日表示，從即日起，所有大陸駐美外交官在計劃與聯邦各州、地方和市政官員、以及各教育和研究機構舉行會晤時，必須要提前通知美國務院，但無需徵得許可。美國務院官員聲稱，此舉是為了針對美國駐華外交官在大陸受到的限制所採取的「對等措施」。

該官員稱，過去一周他們已經向大陸外交官通報了這一新規定。他拒絕透露如果大陸外交官未能事先通知，將受到何種懲罰。

針對美方此舉，大陸駐美大使館隨後在推特上發表聲明回應稱，美國務院對中國外交官施加的最新限制違反了《維也納公約》。

根據《維也納公約》第25條，接受國應為派遣國外交團執行職能提供充分便利的條件。並且「到目前為止，中方並沒有對美國駐華外交官提出類似要求」。

大陸駐美大使館還提到，在互惠方面，美國駐大陸的外交人員遠遠多於大陸駐美的外交人員。僅2018年，美外交官就對大陸的高等院校進行了160多次訪問。

稍後，大陸駐美大使崔天凱轉發了該條推文，並發文諷刺說，「我的好朋友、前美駐華大使馬克斯·博卡斯 （Max Baucus）在華任職的三年間訪問了中國所有省份。現任美駐華大使泰里·布蘭斯塔德 （Terry Branstad）也有類似的計劃。而我至今在美國已待了有6年半時間，但一直未能踏遍美國的每一個州」。

今年9月，博卡斯在美國接受專訪時曾這表示，「在擔任美國駐中國大使期間，我走遍了中國大陸所有31個省份，見識到了地大物博的中國，並且結交了很多中國朋友」。博卡斯還稱，「駐中國大使是我此生最棒的一份工作」。

(中時 )