通霄國小20名學生同樣被迫滯陸，校方表示今日將透過小三通方式返台。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄國中與通霄國小共108名師生及家長，國慶連假期間，受台商邀請，前往大陸平潭交流，原定14日返台，卻逢東北季風南下，海面風浪太大，被迫滯留當地，好消息傳出，今日一行人將經由小三通方式返台。

立委黃國書接獲學生家長陳情，指通霄國中、國小，共101名師生，10月10日至14日赴陸交流，原定交流結束日就要返台，不過疑似船班問題，至今還滯留大陸，令各界擔心。

苗栗縣政府教育處長徐永鴻指出，此行通霄國中共有72名學生、6名教師、通霄國小20名學生、3名教師參加，並有7名學生家長同行，校方有依規定申請公假，但縣府考量參訪期間正值學期中，恐影響學生課程進度，於3日、9日均函覆「歉難同意」，因此2校校長均未同行。

通霄國小校長彭鴻原說明，應台商邀請，2校師生及家長，在國慶連假期間，帶隊前往大陸平潭區新世紀中學及綜合實驗小學交流，前往的學生為少棒及女壘等特色球隊隊員，純粹是校際交流，無官方活動涉入，滯留3天所有費用由台商負擔，一行人衣食充足、安全無虞，將於今日中午返台。

彭鴻原表示，原訂14日返台，不過礙於海面風浪太大，無法照原訂計畫乘船，因此暫時滯留當地，今日一行人將改由小三通方式返台，從平潭坐公交車前往廈門，再坐飛機前往高雄，由遊覽車載送回學校，預計下午可到達。

教育處長徐永鴻表示，師生滯留平潭導致課程進度受影響，已聯絡2校校長釐清交流性質，與計畫實施補救教學，據了解，同行師生均未請公假，改已事假、補修方式出行，是否違反規定仍需釐清，待師生、家長均平安歸來後，將召集校方進行專案檢討。

(中時 )