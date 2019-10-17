土耳其9日出兵攻打敘利亞北部庫德族民兵，造成雙方上百戰士、平民身亡，美國總統川普一周來持續對土施壓，除了祭出制裁、調高關稅、暫停雙方貿易談判，怒嗆要摧毀土國經濟外，他上周致土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）的信函曝光，再次對土撂下狠話，稱已經很努力解決土國問題，要艾爾多安趕快達成協議，「別當蠢蛋！」

美國財經媒體CNBC報導，福斯新聞（Fox News）主播黎根（Trish Regan）昨（16）日獨家取得川普9日致土耳其總統艾爾多安的信函，用字遣詞相當有川普本人發布推文的風格，內容軟硬兼施，除了警告艾爾多安攻打庫德族的舉動別讓世界失望，「別當蠢蛋」，同時也鼓勵他，用人道方式好好地解決這次事件將會名留青史，呼籲雙方趕快達成協議。

美國總統川普9日致土耳其總統艾爾多安的信函。（圖／路透社、白宮）

以下為川普信件內容：

「親愛的總統先生：

我們來達成協議吧！你不想為屠殺數千人民負責，我也不想背負摧毀土耳其經濟的罪名，但我會。過去已經有布倫森牧師的例子。

我已經很努力解決一些你們的問題，別讓這個世界失望，你可以達成很棒的協議，柯巴尼將軍（庫德族敘利亞民主力量總司令）很希望和你談判，而且他也願意作出一些前所未有的妥協，我隨信附上他剛剛給我的信件副本。

如果你以人道的方式將這起衝突好好地解決，歷史評價將會對你有利，如果好事沒發生，歷史將會永遠視你為惡魔。別太硬，別當蠢蛋！

我待會兒再打給你。」

川普9日和艾爾多安通電話，表明將撤出駐紮在敘利亞北部基地的美軍，同時指出不會介入土耳其掃蕩當地的軍事行動，形同默許土出兵攻打庫德民兵，造成雙方平民、戰士逾百人死傷。川普面臨國內外輿論壓力，14日宣布對參與行動的土國官員祭出制裁，同時調高土鋼鐵關稅至50%，中止與土耳其價值1,000億美元的貿易談判。不管美國出重手，艾爾多安15日回嗆不怕美制裁，強硬表態不會停火。

信件中提及的布倫森牧師（Andrew Brunson）是一名在土耳其的美國牧師，2016年遭安卡拉當局以協助恐怖主義犯罪、間諜罪逮捕，華府為讓牧師平安歸來，2018年對當時參與拘捕行動的土國司法部長、內政部長祭出制裁，當年底布倫森牧師獲釋。

(中時電子報)