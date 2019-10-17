外送經濟夯，近年外送員人數不斷上升，比起打工時薪高的外送工作令許多人都想分一杯羹，因此女性外送員也不在少數。一名女大生叫外送時，意外發現送餐來的外送員顏質破表，外送員離去後和室友直呼超可愛，不過下一秒她電話響起，差點被嚇死。

女大生在《Dcard》上發文，表示她有一次晚上太餓點外送叫宵夜來吃，沒想到等餐送到，迎來的卻是顏質破表、可愛動人的外送員，令原PO心裡小鹿亂撞。待外送元收完錢離去後，他馬上跟室友說「剛剛那位外送員也太可愛了吧！以後這時間都要叫外送，說不定都會是她送的。」正當原PO興奮之際，手機突然響起…。

接起來的是剛剛才送完餐的外送員，不料她卻說「我是熊貓，那個…你們的對講機是不是沒關好？因為在樓下的對講機都可以聽到你們講話的聲音。」瞬間讓原PO及室友超尷尬，覺得剛剛興奮講的話都被聽到了有點白癡。

隨後，調皮的女大生更將外送員的電話儲存，想說下次如果叫外送打來的是這儲存的號碼，就可以知道是同一個人了…但原PO萬萬沒想到，手機有將電話號碼同步加入Line的功能，於是就在約3分鐘後，稍早的可愛外送員用Line傳了「？」外送員突如其來的訊息令女大生們措手不及，驚慌失措、尷尬之際，原PO趕緊刪掉聊天室窗，表示真的是一次丟臉又好笑的經驗。

網友看到這搞笑趣事後，紛紛回應「有點蠢」、「差一點脫魯了」、「在一起～在一起」、「說不定人家要跟你聊阿，幹嘛刪啦」。

(中時電子報)