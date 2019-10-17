國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選未定，名嘴陳敏鳳爆料已確定是前內政部長李鴻源，李今天受訪時表示，前天他赴高雄市政府演講，「韓國瑜也沒跟我提到」，沒有的事如何回應？

韓國瑜近期民調低迷，基層期盼副手能達到加分效果，包含前新北市長朱立倫、前行政院長張善政、前台北縣長周錫瑋、國民黨立委江啟臣都曾被點名，但都未獲得證實。

名嘴陳敏鳳日前爆料韓國瑜已確定邀請前擅長國土規劃的內政部長李鴻源任副手，對此，李鴻源嚴正否認，他說，自己前天去高雄市政府，韓國瑜沒跟他提到副手，真的沒有這樣的事情。

李鴻源說，他與韓國瑜從來就沒談論過人事方面的事情，他有給韓國瑜專業建議，但沒有參與韓國瑜的競選，而韓也沒跟他討論過，「我也沒什麼立場與韓國瑜討論這件事情，因此沒有這樣的事情」。

至於韓國瑜若開口詢問搭檔副手，是否有意願？李鴻源推說是假設性問題不願多談，再次強調沒有人和他接觸，且不用花太多時間評論名嘴爆料。但李鴻源也說，他有意願在內閣服務，任何位置都可以。

＃2020大選 ＃李鴻源 ＃韓國瑜

(中時 )