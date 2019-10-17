面對湖人「小皇帝」詹姆斯遭到美國網友抨擊只想賺到大陸市場的錢，甚至無視人權的評論，史蒂芬傑克生、艾爾哈靈頓兩名NBA退役球員17日接受《TMZ》訪問，一致表達支持詹皇立場，傑克森說：「那些詆毀詹姆斯的人，原本就是『詹黑』！」

眼見詹姆斯痛斥火箭總管莫瑞太過自私，遭到部分美國網友嚴重抨擊，且被香港抗議民眾焚燒詹皇球衣，史帝芬傑克生說：「現在可不是抨擊詹姆斯人格的時候，我們都知道他是怎樣的人，請大家停止對他的恨意，多想想他做了多少好事。」

「詹姆斯在場外做了那麼多事，我們不能因為這次事件，就毀掉他在美國的聲譽，何況他的出發點還是好的，」史蒂芬傑克生表示，「他可能並不知道每次他的發言帶來怎樣後果，但我們都很了解他，他從來不會因為別有用心而發言。」

艾爾哈靈頓則是反駁詹姆斯眼裡只有錢的批評，「你不會保護自己的錢嗎？那些指責詹姆斯無視人權的人都在亂講，讓我們討論跟我們真正相關的事，詹姆斯當然可以關注任何他想關注的事情，就算他決定不再針對此事評論，那也沒錯！」

(中時電子報)