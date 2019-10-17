國民黨總統參選人韓國瑜行程滿檔，卻被酸「沾醬油」，韓營發言人葉元反指「民進黨不用老是在小地方作文章」、「不然蔡英文也公布競選行程，我們也來檢討一下。」至於網友嗆殺韓事件，葉說市警局已在偵辦，呼籲網友理性。

葉元之上午接受媒體聯訪，談到韓最新民調仍落後蔡，他說，民調起起伏伏，有信心最後民調會往上升。

至於郭粉將藍委參選人列名單，是否影響選情。葉說，名單已流傳一時間，希望儘速弭平初選帶來情緒上的問題，希望國民黨團結。

有關韓一個行程排不到20分鐘，影響觀感。葉元之說，這是民進黨講的，民進就管好自己就好，我們安排行程自有規劃，像產業座談現場發言非常踴躍，而且得到很多寶貴資訊，所以我們一步一腳印；民進黨不用老是在這些小地方作文章，不然蔡英文也趕快公布競選行程，我們也來檢討一下，他覺得這是很無聊的事。

有關韓表示上任後會調整一例一休，葉元之說，一例一休造成天怒人怨，勞資都不滿意，應在兼顧企業經營彈性及保障勞工條件下進行調整，韓營未來會提出勞動政策，同時修改勞基法內容。

至於網友說要嗆殺韓。葉說，高雄市警局已經在偵辦，因為這牽涉到總統候選人人身安全，市警局主動偵辦，且屬公訴罪，若是情緒性發言，呼籲大家理性以免觸法。

(中時 )