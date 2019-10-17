交通部長林佳龍（中）承諾2020台灣燈會「中央補助會是歷年最多」，也期勉燈會升級2.0，讓海內外參觀者驚豔。（王文吉攝）

2020台灣燈會中央燈區坐落於花博后里森林園區，交通部長林佳龍（右二）等前往視察籌辦情形。（王文吉攝）

2020台灣燈會中央燈區位於於花博后里森林園區，設計團隊結合森林環境與曙光意象，以「璀燦台中．曙光再旺」為主題，打造最璀璨耀眼的國際級盛事。（王文吉攝）

為了解「2020台灣燈會」籌辦進度，交通部部長林佳龍前往花博后里森林園區視察。針對藍營市議員日前批評中央補助太少，林佳龍表示，2020台灣燈會在台中，不但中央補助會是最多，達到1億6800萬元，而且觀光局團隊全力透入，打造最精彩的台灣燈會2.0版，。

2020台灣燈會因中央補助經費及主燈區面積，引發中央、地方互槓。林佳龍特地南下台中視察場地，期許中央與地方盡釋前嫌，合作打造最璀璨耀眼的國際級活動台灣燈會。立委洪慈庸、台中市副市長楊瓊瓔等陪同。

觀光局官員簡報說明，主燈區以「森林奇幻境地」為設計意象，並以1花開5葉形式布展，燈區皆具特色。林佳龍表示，2020台灣燈會在台中，市府選擇花博森林園區舉辦台灣燈會，在後花博時期活化原有設計、永續發展，不但中央補助會是歷年最多，而且絕對會最精彩。

「台灣燈會邁入第31年，提升到2.0！」林佳龍說，2020台灣燈會結合當地森林環境與曙光意象，並以「璀燦台中．曙光再旺」為主題，透過光環境的營造，讓大家宛如置身童話世界，看到一座一座創新花燈，感受奇幻夢境。

林佳龍也提醒，燈會展期壓縮為半個月，而且在晚上開燈，瞬間人潮可能是花博的5倍、10倍以上，希望台中市府完成「交通接駁」高難度的挑戰。至於部分民代批評中央補助太少，打擊觀光局士氣，目前已投入1億6800萬元，補助經費將滾動式檢討，共計投入將近2億元。

(中時 )