剛和大陸建交的南太平洋島國所羅門群島，轄下的的圖拉吉島省政府上個月和一家總部設在北京的森田企業集團簽署了秘密協議，這家大陸國有企業已獲得了整個島嶼及其周邊地區的獨家開發權。這份租賃協議曝光後，讓圖拉吉島的居民和美國官員感到害怕，擔憂大陸恐將該島開發成軍事基地。

據《紐約時報》17日報導，在英國主宰太平洋的時代，圖拉吉島曾是英國在該水域的戰略總部，後來日本主宰了這片水域，圖拉吉島就成了日本的太平洋戰略總部。第二次世界大戰前，這裡是所羅門群島的首府。「二戰」期間，該島與瓜達爾卡納爾島隔海相望的天然深水港使其成為兵家必爭之地。現在，圖拉吉島即將落入中國人之手。

「地理告訴人們，這個島的位置很好，」新西蘭克賴斯特徹奇市坎特伯雷大學的中國問題學者安琳(Anne-Marie Brady)說，「中國正在將自己的軍事資產擴張到南太平洋地區，並在尋找友好的港口和友好的機場，這與以前其他崛起中的大國所做的一樣。」

該地區自然資源豐富，大陸的投資已經引發了美國和澳洲的擔憂，美澳擔心這可能會給北京提供機會，從艦隊、飛機，到大陸自己的北斗全球衛星定位系統等所有項目提供軍事立足點。

大陸也在努力結束該地區作為台灣外交據點的地位。就在達成圖拉吉島協議的前幾天，所羅門群島斷絕了與台北的外交關係，與北京建交。另一個太平洋島國基里巴斯在同一周效仿了所羅門群島的做法。

拿下這份可續簽的75年租約的是中國森田企業集團(China Sam Enterprise Group)，據註冊記錄，它成立於1985年，是一家國有企業集團。《紐約時報》獲得了這份《戰略合作協議》的副本，並得到了兩名知情人士的證實。副本顯示了中國森田的近期野心，以及與在瓦努阿圖一樣，建設軍民兩用基礎設施的可能性。

這份簽署於9月22日的協議包括一個漁業基地、一個運營中心，以及「建設或增強機場設施」。儘管所羅門群島還沒有已被證實的石油或天然氣儲量，但協議還提到，中國森田對建設一個油氣碼頭有興趣。

這些只是明寫著的可能性。協議還聲稱，政府將租賃整個圖拉吉島以及屬於該省的所有周邊島嶼，用於「經濟特區或適合任何開發的任何其他產業」的開發。

簽署該協議的該省省長斯坦利·馬尼特瓦(Stanley Maniteva)本週對當地記者表示，協議將尊重法律和土地所有者的權利，而且協議尚未完成，「我想明確說明，這份協議還沒有蓋官印，因此還不是正式的最後版本。」

但圖拉吉島的許多居民認為，在協議上簽名意味著這份協議是真的。憤怒情緒很快在這個人口1000出頭的島上爆發了。「他們不能就這樣來到這裡，把整個島都租下來，」圖拉吉島上46歲的商業主Michael Salini說，「大家真的很害怕中國有可能把這個島變成一個軍事基地，」他補充說，「這才是人們真正害怕的事情——不然他們為什麼要把整座島都租下來呢？」

「中國在太平洋的新介入，無論是政治上的還是經濟上的，更讓我擔心的是這種介入的發生方式，拉攏精英與腐敗為它提供了潤滑，」雪梨洛伊研究所太平洋島國問題專家Jonathan Pryke說，儘管贊助和腐敗問題長期以來一直是挑戰，「中國的介入無疑已把這些問題帶到了一個全新的水平。」

(中時 )