台灣校園首例！為建構性別友善校園，國立台灣師範大學總務會議16日決議，將於公館校區設置性別友善住宿樓層。台師大總務長米泓生強調會先選定套房格局的學七舍2樓試辦，透過電梯分流管控人員進出，預計明年8月起實施。

台師大表示，國外知名大學宿舍數十年前早已實施「男女宿舍分房但同層」，而國內卻只分男宿與女宿，近年來有學生建議推動性別友善宿舍，提供多元性別者更友善的住宿空間，也已有大學出現男女宿舍同棟不同層。

米泓生表示，去年學生會提議、經學校性平會通過後，由總務處負責評估和推動性別友善宿舍，規劃原本就是男女同棟不同層的公館校區學七舍先試辦。

米泓生說明，考量搭乘電梯或走樓梯，均可快速到達2樓，無須經過其他男生樓層，因此接受學生建議，選定2樓實施。目前該樓層是大學部樓層，共有88個床位，房間是4人套房，浴室、廁所及洗手台均可獨立使用

總務處已多次向住宿生、宿委會、學生會及全校師生溝通，學生會也於10月9日舉行友善住宿說明會，邀請總務長向師生說明；廣泛討論各方提問意見、宿舍配套措施、規劃建議等，以求最大共識。

性別友善住宿樓層，經總務會議提案討論，除了學生會代表，也邀住宿生代表列席，最後獲得多數委員通過。目前初步規劃將依據法定性別分配宿舍寢室；男女生住宿於同一樓層，但男女寢室分配尊重學生意見；研究生與大學部床位分配會維持適當比例；學七舍6樓將調整為男生住宿樓層。

安全管控方面，總務處表示，性平友善樓層將嚴謹管制電梯分流，住宿該樓層者統一使用男性樓層電梯，女性樓層包含7至12樓的電梯使用者皆為女性，並可依需求加裝安全門刷卡管制。

另外，學校也會公布申請時的相關注意事項及會客規定，例如在公共空間要注意服裝儀容等，而性別友善樓層會是獨立申請的選項，學生在瞭解住宿相關規定後，可依個人意願決定是否申請，並繳交紙本入住同意書。

(旺報 )