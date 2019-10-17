蔡政府執政最為人詬病的就是「一例一休」政策，勞資對於修法都不滿意。對此，韓國瑜國政顧問團總召張善政今表示，他們的勞動政策會提出，重新檢討「一例一休」，落實勞工周休二日的目標。

張善政表示，將會對現行「一例一休」政策，進行法律衝擊評估。未來將透過行政院下設勞資政委員會的設計，進行社會對話，在企業經營彈性與勞工就業安定間求取平衡。

張善政指出，國政顧問團勞動組合所擬的政策草案中，已針對解決企業彈性和勞工工時過長問題，提出相關因應政策。

(中時 )