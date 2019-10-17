韓陣營：上任檢討一例一休 落實周休二日 11:312019/10/17 中時 周毓翔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜國政顧問團總召張善政。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡政府執政最為人詬病的就是「一例一休」政策，勞資對於修法都不滿意。對此，韓國瑜國政顧問團總召張善政今表示，他們的勞動政策會提出，重新檢討「一例一休」，落實勞工周休二日的目標。 張善政表示，將會對現行「一例一休」政策，進行法律衝擊評估。未來將透過行政院下設勞資政委員會的設計，進行社會對話，在企業經營彈性與勞工就業安定間求取平衡。 張善政指出，國政顧問團勞動組合所擬的政策草案中，已針對解決企業彈性和勞工工時過長問題，提出相關因應政策。 投票》韓承諾若當選將再檢討「一例一休」，請問你是否支持重新檢討「一例一休」？ (中時 ) #一例一休 #張善政 #勞工 #彈性 #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... 11:052019/10/13 政治 新聞透視》韓拚逆轉 庶民套餐該搬上桌了 04:102019/10/14 政治要聞 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 吳敦義願任韓名譽主委：郭可站台 14:012019/10/14 政治 韓國瑜請假拚選戰！單厚之分析後給出忠告 14:152019/10/15 政治 韓國瑜向蔡英文下戰帖 不能香港人流血民進黨補血 22:552019/10/15 政治 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 草莽對金湯匙的選戰開打 04:102019/10/16 時論廣場 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 被名嘴爆料為副手？ 李鴻源親口回應了 11:252019/10/17 政治 政治熱門新聞 蔡英文2020選情 彭文正發驚人之語 - 政治 韓國瑜民調總是輸10％？網驚：韓很有實力 - 政治 贊成罷免韓國瑜？最新民調超可怕！ - 政治 不是江啟臣、周錫瑋 名嘴爆韓國瑜副手人選 - 政治 最新民調出爐 英支持度已到天花板？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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