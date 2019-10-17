41歲張姓男子在蝦皮網站向大陸買家購買睡蓮培養土，並以「RING」進口品項透過空運來台，在桃園機場通關時，經台北關人員開箱查獲，因「土壤」屬《植物防疫檢疫法》規定不得輸入物品，遭送辦。台中地檢署以張男坦承犯行、表示悔悟，且犯罪情節輕微，而予以緩起訴處分、向公庫支付新台幣5萬元。

緩起訴處分指出，張男在2018年11月透過蝦皮網站向大陸買家購買種植睡蓮的培養土，買家委託航空貨運公司向財政部關務署台北關申報貨物名稱「RING」進口，重量為4.8公斤，企圖掩飾將土壤進口台灣。

在桃園國際機場通關時，台北關人員進行開箱查驗，發現內容物其實是「土壤」，根據《植物防疫檢疫法》第15條規定，土壤屬於不得輸入物品，由警政署航空警察局送辦。

檢察官審酌張男坦承犯行，並表悔悟，且所生危害非鉅，認為以緩起訴處分為適當，緩起訴期間為1年，並向公庫支付新台幣5萬元。

(中時 )