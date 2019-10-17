國民黨總統參選人韓國瑜16日起正式請假，全心投入總統選戰，昨他到屏東舉行座談會時，也向蔡英文總統喊話，「既然重心都在跑選舉，何不大方請假」。對此行政院長蘇貞昌今(17日)上午出席林口新創園開幕儀式表示，市長上任有沒有認真做事，市民最清楚，該不該請假，市民自有判斷。

蘇貞昌更大酸，「總統跟市長不一樣，總統日理萬機，豈能像韓國瑜一樣，請假跑去選舉、放棄了高雄，總統不可能放棄台灣。」

(中時 )