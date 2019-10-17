我方駐大阪辦事處福岡分處4日舉行國慶酒會，會中秀出日本首相安倍晉三署名的賀電，隨後遭日本官方否認，對於此事件，外交部發言人歐江安表示外交部正進行內部審查與評估。

外交部今日舉行例行記者會，歐江安指出，行政院長蘇貞昌在10月8日於立法院接受立委蔣乃辛質詢時就表示本案將予以查處，隔天外交部也主動舉行記者會說明，就手邊資料說明並將要求福岡分處以特急件將此事經過報告辦事處，當天晚上福岡分處已經呈報外交部總部，目前外交部正進行內部審查與評估，昨天也接到行政院來函，辦理當中，外交部正研析當初外館處理經果，會按照既有程序，也會遵照行政院給的指示，盡速回復行政院和蔣乃辛。

此外由歐洲議會友臺小組及德國、法國、英國三國國會友臺小組共同倡議的跨國議會平台—「福爾摩沙俱樂部」 （Formosa Club）於本（2019）年10月16日下午在歐洲議會舉行成立酒會。外交部指出，值此中國大陸全面加強對我方打壓之際，「福爾摩沙俱樂部」的成立具有重要意義。外交部對歐洲理念相近國家擴大對我方的支持，表達由衷歡迎及誠摯感謝。

記者會上，外交部還提醒最近海地與西班牙巴塞隆納都出現各種示威活動，請國人前往旅遊時多加注意。

(中時 )