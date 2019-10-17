實用又創新！台科大設計系學生水中救援無人機、新型傷口繃帶，以及建築系學生的機場共享辦公空間系統勇奪2019德國iF設計新秀獎。校長廖慶榮表示， iF是全球最重要設計競賽之一，每年吸引全球上千名設計師角逐，很高興台科大學生「透過設計解決生活周遭遇到的問題」。

2019德國 iF設計新秀獎(iF Design Talent Award)是專為學生設立的獎項，競賽分為四大主題，像是替007詹姆士龐德設計非致命武器、針對工作空間提出新型態改善方案等。今年全球共52件作品入圍，台科大共3件作品獲獎，其中設計系學生林靖芳、林宜樺共同設計，與007任務結合的水中救援無人機，更獲頒500歐元獎金。

「水中救援無人機」可在水中自動前進，也具有彈射氣囊、氧氣瓶、發光警示的功能，能夠即時協助水下救援行動，提供溺水者氧氣並快速浮出水面，提升救援成功機會。

林靖芳表示，近年來潛水運動愈來愈盛行，但是水下活動具危險性，她就有朋友曾在浮潛時嗆水，促使團隊發想無人機救援，雖然作品目前還在概念階段，但是設計時已將機構電路、符合人體工學的造型設計通通考慮進去，期待未來真的實現。

大四學生林柏岑和榮總身障重建中心合作，針對在野外受傷的大面積傷口，設計新型的傷口緊急處理繃帶，特殊的結構設計，改善傳統繃帶只能單向纏繞，無法有效讓傷口閉合的缺點，透過兩側繃帶的拉力使肌肉向內閉合，幫助止血同時避免傷口感染。

建築系學生謝宗穎、黃宣庭提出「共享辦公空間系統」，在機場閒置區域規劃可移動式的辦公隔間，提供會議桌椅、視訊螢幕等設備，同時結合App功能方便使用者預訂空間，也可與他人共享共用，提供機場候機的商務人士隱密又安全的工作空間。

碩二黃宣庭表示，很多人候機時習慣拿出電腦工作，但是候機室環境吵雜，還要照顧行李，缺乏隱私性也較不安全，因為自己有在接案，出國時經常需要找地方即時處理工作，很能體會商務旅客的需求，因此提出把機場內的閒置空間再利用，規劃成舒適的辦公區域，提供旅客更完善的服務。

(旺報 )