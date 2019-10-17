◎邀林國成入民眾黨？柯文哲秒答：會

親民黨在北市議會原先有黃珊珊、林國成2席議員，豈料黃珊珊被台北市長柯文哲挖腳去接副市長後，林國成16日也證實已在14日退黨，且不排除加入台灣民眾黨、或列入民眾黨不分區立委，也意味親民黨在北市議會就此消失。國民黨北市議員陳重文17日質詢，是否會邀林國成加入民眾黨？柯文哲秒答「會阿」。

◎被名嘴爆料為副手？ 李鴻源回應了

國民黨總統參選人韓國瑜的副手人選未定，名嘴陳敏鳳爆料已確定是前內政部長李鴻源，李今天受訪時表示，前天他赴高雄市政府演講，「韓國瑜也沒跟我提到」，沒有的事如何回應？

◎大巨蛋案 柯P遭疑射烏龍箭

大巨蛋都審有條件通過，北市議員汪志冰17日指前北市都發局長林洲民稱市長柯文哲變了，跟著財團拿刀叉一起吃肉，質疑柯把大巨蛋停工，弄半天射了一支烏龍箭。柯文哲對此回應，他都是吃素，大巨蛋是不按圖施工被停工，把它修到堪用的程度，至少安全要講得過去，標準是一樣的，只是讓營運人數下降，用比較少的人先開幕，跑一段時間要增加再處理。

◎浣熊接近時間曝光 周末東部可能降雨

東北風持續影響，南北天氣大不同！氣象專家彭啟明表示，今（17）日北部、東部的迎風面還是有局部陣雨，雲量較多，中南部山區有零星午後短暫陣雨，要等周末才會稍微緩和；至於有機會發展成今年第20號颱風「浣熊」的熱帶低氣壓，過去兩天消消長長，始終沒有跨過準備成颱前的門檻，且持續緩慢往西移動，周末接近呂宋島。

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(中時電子報)