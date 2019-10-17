台中榮總生殖醫學科醫師張瑞君指出，透過胚胎縮時攝影植入囊胚，可成功協助高齡、卵巢功能不佳及取卵數量較少、或其胚胎難以培養到囊胚時期者成功懷孕，迎接新生命。（馮惠宜攝）

台中38歲李小姐因先生精蟲相當少，10年前就開始求助人工生殖，經三次試管失敗，後轉到台中榮總透過治療先生精子，終於順利生下大寶，4年後兩人又想要再懷二寶，這一回治療先生精子，卻無法讓胚胎受孕，透過胚胎縮時攝影訝然發現胚胎細胞是奇數倍分裂而非正常的偶數倍分裂，經挑選較正常的胚胎植入，夫妻倆終於盼到二寶。

台中榮總生殖醫學科醫師張瑞君指出，胚胎縮時攝影可以從早期的胚胎生長狀況預測之後囊胚的形成率，協助醫療團隊提高挑選正常染色體胚胎的機率，因此對於高齡、卵巢功能不佳及取卵數量較少、或其胚胎難以培養到囊胚時期者，胚胎縮時攝影可以增加著床率及懷孕率，並降低流產率。

張瑞君指出，李小姐的先生精蟲數量相當少，最初轉而到台中榮總求孕，透過藥物治療先生的精子，再取卵做試管，在102年順利生下大寶。但四年後，夫妻雙方決定再生第二胎時，又遇到了困難，儘管醫師模擬同樣的方式治療先生，但這次得到的胚胎型態卻很異常，植入後也沒有受孕。所以第2次療程李小姐在醫師建議下使用胚胎縮時攝影，挑選發育正常的胚胎，植入第3天的胚胎就成功懷孕，目前小孩都已經2歲了！

張瑞君指出，早在20幾年前胚胎縮時攝影便應用於生殖醫學領域，一開始是用來觀察早期的受精狀況，後來漸漸延長觀察胚胎的時間到囊胚期。所謂的縮時攝影技術是以每十分鐘替胚胎拍攝一張照片，觀察5至6天的胚胎生長過程，從中了解胚胎發育過程中細胞動態的變化。

而李小姐在為了生二寶開始做試管時，一開始從縮時攝影發現她有些胚胎細胞生長是以奇數倍分裂，從1個細胞變成3個，不像一般正常是細胞1分裂為2、2分裂為4、4分裂為8，醫師透過縮時攝影選擇了分裂過程較正常的胚胎，雖然仍屬於型態較差的胚胎，在第三天植入胚胎後，她很幸運的懷孕並且順利產下二寶。

(中時 )