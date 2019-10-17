浮雲客棧採用機器手臂為客人存放行李。（圖／浮雲客棧）

浮雲客棧採用機器人為客房更換備品。（圖／浮雲客棧)

浮雲客棧有105間四人房，占比很高。（圖／浮雲客棧）

全台最大的機器人AI智能旅店「浮雲客棧」於在台中飯店一級戰區逢甲商圈正式開賣，基地600坪，15層樓的旅店有174間客房，12種房型中4人房105間占六成。全館客房採用席夢思床墊，分離式衛浴，智能管理系統，並且提供客房餐飲服務。以智能管理挑戰星級飯店服務規格，地下停車場可容納近200部車，大廳前甚至奢侈的規劃了300坪的中庭，均為逢甲周邊旅店首見。

「浮雲客棧」開幕推出優惠房價，雙人房含早餐平日2700元起，四人房含早餐平日價3500元起。

由麗冠實業標榜斥資10億元興建的「浮雲客棧」，鎖定注重居住品質的家庭型旅人為主要客源，營運後第一年住房率希望達到70％。

「浮雲客棧」標榜使用智能系統取代櫃檯的服務人力，用機器人管家作為星級飯店服務中心。簡易的輸入訂房人資料就能自助取得房卡，提早抵達也能透過機器手臂寄放行李，客房需要增加毛巾等備品，電話按鍵呼叫機器人為客人送上，大大降低過去機器人旅店沒有服務品質的問題，也高度保有房客隱私，並且帶來不同的旅遊樂趣。

餐飲設施部份，「浮雲客棧」頂樓的〈萊可曼法式餐廳〉供應六道式套餐式早餐，客人可以高樓景觀佐法式料理。午餐供應純手工製作義大利麵與燉飯的義式料理，晚餐時段則供應九道式法式套餐。一樓的〈比斯奎爾烘焙坊〉，全天候供應咖啡、麵包以及手做精緻甜點，兩間餐廳同時提供客房餐飲服務。

「浮雲客棧」的總統套房，兩房一廳的規劃總共可以容納六人，也是目前逢甲周邊唯一有大坪數兩套房一廳的設計。衛浴分離設計也是浮雲客棧四人房的一大特色。豪華日式家庭套房是浮雲客棧最有特色的房型，兩套房一和室客廳，加上充滿日式風情的設計氛圍，和室空間還可以做為加人擴充空間，緊密卻又互相獨立的空間感，是帶長輩的家庭或好友兩家庭一起出遊的最佳選擇。

考量市場上多數四人房都是衛浴不分離，使用上常常造成互相等待的困擾，浮雲在設計之初就朝以使用者需求為出發，全館房型都是衛浴分離，部分四人套房更提供了兩衛兩浴的設計，也成為浮雲獨特的特色。

(工商 )