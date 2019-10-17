今年跨年雖沒遇到連假，但義大世界仍為遊客延長歡樂時光，特別舉辦『紫耀義大 享樂由你』2020耶誕跨年系列活動，將於12/31(二)跨年夜施放999秒大型藝術煙火秀，再次以震撼煙火點亮南台灣的夜空，且今年更首度加入科技新亮點『無人機展演秀』，於跨年煙火前帶來最華麗的暖場表演。

此外，跨年前的兩個週末，12/21(六)、12/28(六)更加碼沉浸式展演秀，可近距離在義大世界大草坪欣賞無人機精彩展演外、還有創意特效煙火及酷炫燈光秀，如同置身於歡樂城的超震撼視覺饗宴僅有兩場，皆採憑票入場，除了活動當天憑樂園當日手章免費入場外，住宿旅客或於飯店餐飲消費滿額皆贈限量門票；義大世界購物廣場則是從11/29(五)起單日消費滿額就可兌換限量門票，送完為止。從耶誕玩到跨年，享樂年底最浪漫的節日氛圍。

義大世界跨年煙火秀堪稱全台最盛大，今年迎接第11次的跨年，為了給大家全新感受，特別在跨年煙火秀演出前打造無人機燈光秀，於夜空中表現各類奇幻圖騰，並以壯觀閃耀的光芒為2019劃下完美句點，且12月31日凌晨23點 59 分再施放999秒大型煙火秀，陪遊客在火樹銀花的繽紛艷麗中，迎接嶄新光亮的一年。

為迎接跨年，位於義大世界最佳觀賞點之一的義大皇家酒店與義大天悅飯店，率先推出三天兩夜住房專案，含住宿期間的早餐及跨年自助晚宴，其中天悅雙人房13,000+10%、三人入住16,000+10%、四人入住19,000+10%；皇家雙人房16,000+10%，三位成人19,000+10%、四位成人22,000+10%，若想直接在客房內欣賞煙火，可加價2,200~5,500選擇煙火房，以最佳視野享受跨年時光。若10月31日前全額付清，每房還可再享早鳥優惠折抵2,000元。

義大世界打造耶誕跨年歡樂城，不只跨年夜邀您享樂狂歡，12/21(六)、12/28(六)晚間21:00~22:30在義大世界大草坪還有絕無冷場的精彩活動，以劇團演出、酷炫燈光秀等炒熱全場氣氛，讓大小朋友都能享樂其中，最後由無人機燈光展演與創意特效煙火壓軸登場，震撼驚奇的各種應景圖騰，閃耀於夜空中，近距離的沉浸式的體驗絕對讓您驚呼連連！兩場限定活動採憑票進入大草坪參加，活動當天憑樂園當日手章或者入住義大皇家酒店及義大天悅飯店的旅客都享免費入場，於飯店餐飲消費滿額即贈限量門票；義大世界購物廣場則是配合週年慶，11/29 (五)起單日消費滿額就可兌換活動門票。此外，台北國際旅展和台中國際旅展期間至義大世界「現場攤位」購買飯店住宿券，12/21、12/28入住還可享有週六不加價的優惠，想來義大世界度假看無人機，千萬別錯過旅展好康。為了確保觀看視野與品質，入場名額有限，門票換完為止，歡迎大小朋友一起來義大世界共度歡樂的佳節時光。

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