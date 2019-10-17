餐點外送平台的外送員，在幾天內發生多起交通事故，造成二名外送員和一名行人死亡的悲劇及其他受傷案例，雖然勞動部火速認定外送員與餐點外送平台之間的勞資關係，並不是「承攬」而是「雇傭」，韓國瑜國政顧問團今（17）日表示，這樣認定並不會被外送平台業者所接受，也呼籲蔡政府不要再用僵硬的舊思維來面對新經濟模式的問題，那只會讓自己停滯，無法跟上時代的進步。

國政顧問團指出，國內外送平台業者有好幾家，在沒有瞭解各家業者與外送員間詳細的權利義務關係前，不易斷定究竟是「承攬」還是「雇傭」，甚至每一家個案情況可能都不同。

但關鍵是，政府在處理這種類似Uber數位新經濟的事務時，如不深思新經濟未來的發展遠景，而只求找一個現有法規趕緊套用來解決問題，輕則從業者反彈，打擊政府形象（如Uber駕駛上街抗議），重則新產業的生機就被政府的短視扼殺。國政顧問團說，蔡英文2016年選舉時的勞工政見之一，就是「保障非典型勞動者」。但「保障」若只是單純認定「雇傭」，這樣的保障政策未免太膚淺！

國政顧問團認為，數位時代利用平台媒合各種服務的案例將會越來越多，這些服務代表未來世代運用數位技術的創意，我們要善加珍惜。政府在保障從業人員的同時，也應該用鼓勵的角度來看待新產業，尤其是年輕人在數位時代追求獨立、自由而彈性的工作型態，已是不可擋的趨勢，就像是 Uber 駕駛或自雇的程式設計師、APP開發者一樣，未來將會有更多的年輕世代，擁抱這些更自由也更有彈性的工作型態。如此，就不適宜再以傳統、過度簡化的雇傭工作模式來規範。

國政顧問團主張，面對數位經濟的發展，各種新的經濟與商業模式不斷產生，為維護工作者的基本權益，應在既有的勞基法外制訂「自由工作者權益保障法」（名稱暫訂），面對數位時代新經濟的型態。

國政顧問團說明，新法要涵蓋五大面向：第一， 落實工作者的社會保障制度，包括就業等相關保險。第二， 保障工作者的團結權，並強化其與經營業者的協商制度，以爭取更好的工作條件與環境。

第三， 新產業的業者有責任過濾工作者提供的服務品質，以保障消費者。第四， 新產業業者的商業創意與模式彈性要充分尊重，政府法規不要抹殺外送平台的彈性與效率。第五， 新產業製造的負面效果，也就是外部社會成本（如交通事故）要善加控制。

國政顧問團說，新經濟來勢洶洶，政府必須勇於用新的開放態度來面對，制訂必要的新法律，而不是找舊法律削足適履。這樣一方面可以保障從業人員的福利與安全，二方面讓新產業能成長茁壯，三方面則是整個社會享受到的好處遠高於壞處，創造三贏。

(工商 )