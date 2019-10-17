秋冬復古時尚商機興起！全球四大時裝周甫落幕，各大品牌紛紛以灰色復古設計向經典致敬！蝦皮購物跟上這波時尚熱潮，攜手運動潮牌New Balance於10/18~10/21推出「超級品牌日」，祭出限定限量「數字潮鞋型號價」超狂優惠，活動期間還有全館4折起、領券結帳再8折！凡滿額即有機會獲得蝦皮購物限定NB帆布袋，還有機會抽中Samsonite行李箱或萬元購物金，蝦皮購物讓你走在時尚最尖端不費力！

「Grey Day」帶動站內買氣成長逾2倍 超級品牌日再續線上灰潮盛宴看好20倍業績2019年秋冬時尚圈盛行「灰潮」，無論是流行灰金髮色、航空公司復古制服，都以灰色展現低調高雅的時尚氣息。New Balance 99X系列主打灰的意念，呼籲粉絲穿出自己獨特的時尚態度。9月「Grey Day」活動成功帶動品牌站上搜尋量飆升、主打特色「復古老爹鞋」搜尋次數於單週破萬，而99X系列鞋款買氣更較平日成長逾2倍！看好此經典復古潮流商機，蝦皮購物攜手New Balance於10/18~10/21期間打造線上灰潮盛宴「超級品牌日」，預計將帶動站上業績飆升20倍！

全場最低4折、數字潮鞋型號價輕鬆上腳 滿額贈品牌帆布袋、再抽Samsonite行李箱蝦皮購物「潮」味噴發，「New Balance超級品牌日」主打韓風時尚、運動潮流、復古經典三大熱門主題，祭出全館款式4折起、8折優惠券無限領的超狂優惠，主推被譽為余文樂愛鞋的996經典灰！另大玩創意發放「數字潮鞋型號價註一」超值優惠福利，人氣韓星IU著用的574S及人氣熱賣款CRT300皆可用超狂驚爆價輕鬆購入，10/18敬請鎖定蝦皮購物App！

此外，凡消費滿額即可獲得NB鞋子收納袋及杯套，以及蝦皮購物限定的NB潮流帆布袋，讓潮流隨身攜帶！另還有機會抽中市值8,500元的Samsonite 20吋行李箱、萬元全站購物金！蝦皮購物成為你今年秋冬一應俱全的潮流穿搭指南！

註一：「數字潮鞋型號價」舉例996鞋款售價為996元、574鞋款售價為574元，以此類推。蝦皮購物「New Balance超級品牌日」活動頁面：https://shopee.tw/m/superbrandday

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