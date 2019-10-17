大巨蛋日前有條件通過都審，但北市議員林亮君17日質疑，現場有委員有不同意見，卻沒有進行任何投票，她要求重大建設案必須讓程序完備，台北市長柯文哲對此回應，都已經過了，再投票很怪。林亮君則說，對柯沒辦法承諾重新確認都審委員投票感到非常失望，不符合程序正義。

今早北市都審會確認大巨蛋有條件通過內容，柯文哲今赴議會專案報告時，林亮君指出，大巨蛋14日都審沒有經過委員投票，且現場有委員有其他不同意見，她要求柯再辦一次投票完備程序。

林亮君質疑，大巨蛋空間退縮倒底是什麼意思？退縮多少？這完全沒講清楚，這場會議有非常多瑕疵。

此外，議員簡舒培表示，柯市府當初以建築法第58條要大巨蛋停工，但柯文哲完全不知道都審過關的內容，當時千方百計停工送都審，過關了卻不知道內容。

簡舒培說，當天都審會主席做決議，但有委員認為退縮節點可否送會議再討論，擔任主席的北市都發局長黃景茂告訴大家說，聽到了但都審委員有共識就讓大巨蛋過關。

她質疑，現場有3位委員認為要重送，主席卻說好但共識通過，有都審委員提出異議要求重審，柯文哲尊重的專業在哪？

柯文哲回應，都已過了，再投票很奇怪，沒有人說過了又再去投票，若有1、2個反對，台北市都更就沒辦法做了，林亮君對此說，對柯沒辦法承諾非常失望，不符合程序正義，簡舒培也反問柯，當初大家都認為大巨蛋要續建但仍停工；黃景茂解釋，最後有問委員意見同意退縮。

(中時 )