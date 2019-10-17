中央氣象局表示，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，預估19及20日最靠近台灣，研判會帶來水氣，至於會不會成為今年第20號颱風浣熊還要觀察。天氣職人吳聖宇表示，即使直接威脅的機會低，但仍是周末雨勢大小的最關鍵變數。

吳聖宇在臉書發文指出，菲律賓東方的TD-96W逐漸來到中高層副高壓之間的鞍型場內，速度較為緩慢，未來大致將沿著鞍型場西側的高壓邊緣向西轉西南西方向移動，逐漸在周末期間(19-20日)趨向呂宋島，直接威脅台灣的機會較低，不過它北側的水氣將從周六(19日)下半天起逐漸接近台灣東部海面。

吳聖宇說，熱帶性低氣壓周六晚間到周日(20日)有可能趨向北部、東半部陸地，配合底層東北風到偏東風，為迎風面地區帶來降雨狀況，雨勢大小取決於96W發展的程度，如果接近呂宋島後強度減弱，水氣就會比較有限，降雨略增多但不會很大；如果96W未來1-2天有增強，甚至成為輕颱，接近呂宋島之後帶來的水氣就會較多，進一步移入南海的話，水氣還會進來得更明顯，迎風面地區雨勢就會較大，因此對於96W未來的變化仍需要密切觀察，即使直接威脅機會低，也仍是周末雨勢大小最關鍵的變數。

(中時電子報)