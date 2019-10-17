高雄市永安國中家政老師劉姵均，原本是美容美髮領域專家，為了用身教以身作則鼓勵學生，她報名廚藝比賽，15日負傷參加桃園市2019第三屆國際青年創意美學競賽，獲得2銀1銅。

劉姵均原本專長是在美容美髮，她是國際競賽的常勝軍，至今培育出上百面美容美髮金牌選手，但是當廚師一直都是她的興趣與夢想，母親表示幾乎很少大廚是女生，女生當廚師被看見的不多，希望她能繼承家裡的美髮店學美髮就好，所以鼓勵她放棄餐飲科去就讀美容科。

已經在美容界擁有一片天的她，今年考上了永安國中的家政老師，跳脫原本只教美容美髮，家政課包含的範圍很廣，泛指理家有關的事務，包括食、衣、住、行、育、樂。

劉姵均說終於有機會教學生煮菜了，她認為把煮菜的技能加上美學設計來培養孩子的美感，讓每個學生不僅僅只是會煮而已，更要注意視覺美感，在課程設計中讓學生從烹調到創意擺盤設計，接著攝影食物，合成海報到網路票選競賽，把技能與生活科技做結合，學生從學習中成長並找出自己的樂趣與目標。

為了用身教以身作則鼓勵學生參加比賽，她報名廚藝比賽，努力學習獲得佳績，希望學生能跟她一樣活到老學到老，把握任何機會，無論是興趣還是夢想，都要努力勇敢去追。

劉姵均賽前一周因意外被蟲咬傷手肘未即時就醫而感染造成蜂窩性組織炎險截肢，實在痛到受不了才去急診，醫師表示必需立即開刀手術做清創，擔心術後無法參賽的她難過的落淚，因為穿上廚師服成為廚師一直是她的夢想，這是她人生的第一場廚藝比賽，不想因為手受傷而失去機會，她說只要手還能動，就不會輕易放棄。

結果揭曉，第一次參加廚藝競賽的劉姵均，就獲得2銀1銅的好成績，分別為創意料理烹飪主菜-銀牌，創意料理精緻開胃菜-銀牌，造型創意饅頭-銅牌。

(中時 )