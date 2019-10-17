瑞典16歲環保少女葛莉塔．桑柏格（Greta Thunberg）在聯合國氣候行動峰會落淚痛批世界領袖，對於環保承諾不作為，此言一出引發全球關注，國民黨立委林奕華今(17)日在立法院教文會質詢中研院院長廖俊智，詢問如何向總統府報告我國減碳等能源政策執行方向，廖俊智則回應：「不方便說明」。

瑞典16歲環保少女葛莉塔．桑柏格（Greta Thunberg）近日在聯合國氣候行動峰會的控訴，喚起人類對氣候變遷的重視，而台灣碳排放在全球排名第25名， 中研院也在今年6月發布《臺灣深度減碳政策建議書》，建議我國應儘速以深度減碳為目標，使社會順利邁入新世代的低碳（零碳）產業與社會轉型，實現2°C減碳承諾。

對此，林奕華在質詢時提到，政府的能源政策與中研院在報告所作的結論，方向大不同，並反問廖俊智，院方如何向總統蔡英文報告、提出建議，廖俊智則表示，不方便說明與總統報告內容，不過總統府確實很重視能源與減碳政策。

民進黨立委吳思瑤則在質詢時表示，建議中研院整體應更加「接地氣」，台灣設計學院即將在2020年成立，而中研院內有眾多著名建築，去年辭世的知名建築大師王大閎，從1975到1985年在此設計7棟，因此建議院方成立專案小組，盡速盤點各系所建築，並主動啟動文資指定，而中研院也可與台北市政府文化局辦理現勘，將院內歷史文物陳列館、生物化學研究所大樓(位於台大) ，列為文化資產價值潛力建物，予以列冊追蹤，並且院方未來也可與台灣設計學院展開跨域合作，將設計思維導入學術空間。

(旺報 )