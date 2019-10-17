國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜16日起請假3個月，全心投入總統大選，韓昨也表示，蔡英文身為總統，重心卻是在選舉，與其如此，不如大大方方請個假。對此，國民黨新北市議員唐慧琳認為，「行政資源」太好用了，她怎麼捨得請？

韓國瑜決定請假參選，蔡英文昨被問到，要不要也請假一事，她說一個新當選的直轄市長就任不到一年就請假三個月參加另一場選舉，是一件錯的事情，現在還要叫現任總統請假，更是荒謬。行政院長蘇貞昌今天也表示，「總統跟市長不一樣，總統日理萬機，豈能像韓國瑜一樣，請假跑去選舉、放棄了高雄，總統不可能放棄台灣」。

針對此事，唐慧琳則在臉書指出，蔡每天尸位素餐，不請假拚選舉，搞到斷了7個邦交國，她請假肯定對中華民國更好！「可是行政資源太好用了，她怎麼捨得請？再說，一個領18%罵18%、被人抓包才停領的人，又怎麼捨得停領她現在的薪津與特支費呢？」

網友則表示「蔡捨不得放下國家機器」、「貪戀權位的人，不是人民心目中的總統」、「貪得無厭的黨」、「厚顏無恥是民進黨從政者的招牌」。

(中時電子報)