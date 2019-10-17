不受中美貿易戰衝擊，反成為其中獲利者！為期3天的「2019台灣五金展」17日在台中國際展覽館展開，吸引超過430家廠商、上千攤位展出，規模更勝以往。台灣手工具公會理事長黃信德指出，中美貿易戰對台灣手工具產業相當有利，光是今年1至9月的產值，就比去年同期增加27億元。

台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美都受邀出席五金展開幕活動，盧秀燕表示，台中手工具及五金產業在世界名列前茅，全台有70％的五金產業位於中部，市府為幫助產業行銷、宣傳與販售，特別斥資58億元興建「水湳國際會展中心」，將成為在地廠商最有力的後盾。

黃信德說，五金展在台中舉辦邁入第7屆，7年前年產值不到千億，經多年努力，去年年產值已達1210億元，透過五金展的一站式採購模式，幫助來自世界的消費者找到高品質、高CP值產品。特別的是，中美貿易戰雖造成世界經濟衝擊，但對台灣手工具有利，更繳出亮麗成績單。

主辦單位指出，去年五金展吸引超過85個國家、3萬多人次的專業買家參觀，訂單成效高達250億元，而今年獸中美貿易戰影響，樂觀預估買家數與訂單成效將超越去年，展期間也邀歐洲及日本DIY協會來台，盼增加手工具產業出口產能。

(中時 )