店員做錯成中杯咖啡，道歉後便把咖啡倒進大的杯子裡給原PO。(翻攝自 爆怨公社)

這樣做是可以的嗎？一名女網友指出，她去7-11買冰咖啡，結果店員不小心做錯成中杯，原PO傻住一秒後跟店員說，她買的是大杯，「結果店員跟我說不好意思，就拿了一個大杯的杯子倒過去，蓋上杯蓋再拿給我」，讓原PO瞬間無言，「我要的是大杯的咖啡，不是大杯的杯子啊.....」。

原PO說道，「雖然也大概知道可能差在冰塊量，可是拿到的當下感覺滿差的」，便把事情經過PO上臉書「爆怨公社」，而網友們也紛紛指出，這不是冰塊量的問題，「牛奶跟咖啡液的量也有差別，是我會重做給客人！」、「這個很瞎喔，當客人是笨蛋嗎？」、「份量就是不一樣啊！這也太懶惰！我應該會當下叫他重做」、「哪有這麼扯的！大杯價中杯量！？」、「請到這員工公司會賺錢」；

還有人說，「如果只有差冰塊，我就買中杯的回去自己加了」、「他一定是披薩切8片就好 因為12片吃不完的那個人」。

(中時電子報)