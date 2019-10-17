這樣做是可以的嗎？一名女網友指出，她去7-11買冰咖啡，結果店員不小心做錯成中杯，原PO傻住一秒後跟店員說，她買的是大杯，「結果店員跟我說不好意思，就拿了一個大杯的杯子倒過去，蓋上杯蓋再拿給我」，讓原PO瞬間無言，「我要的是大杯的咖啡，不是大杯的杯子啊.....」。
原PO說道，「雖然也大概知道可能差在冰塊量，可是拿到的當下感覺滿差的」，便把事情經過PO上臉書「爆怨公社」，而網友們也紛紛指出，這不是冰塊量的問題，「牛奶跟咖啡液的量也有差別，是我會重做給客人！」、「這個很瞎喔，當客人是笨蛋嗎？」、「份量就是不一樣啊！這也太懶惰！我應該會當下叫他重做」、「哪有這麼扯的！大杯價中杯量！？」、「請到這員工公司會賺錢」；
還有人說，「如果只有差冰塊，我就買中杯的回去自己加了」、「他一定是披薩切8片就好 因為12片吃不完的那個人」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。