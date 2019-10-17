新光三越信義新天地周年慶17日開打，為搶四館線上線下高達600萬組優惠化妝品，一早就有3000多人從四面八方搶進，而全區四館130個櫃位老闆更是一一現身逐櫃加油發紅包，除了2000多坪化妝品區人滿為患，還有換季需求家電家電區也有不少搶購大家電與寢具等，最夯的空氣清淨機更備貨300台、氣炸鍋等，預計首日業績上看10億元。

全球百貨最密集的信義商圈，今起將迎來兩大集團新光三越、微風周年慶對決。新光三越特別開放一年一次跨4店可累積滿千送百，預計26天周年慶期間四館共1,200個品牌祭出1,000場行銷活動，估吸引逾500萬人次，業績目標上看56億元，要創歷史新高。

A11、A8、A9與A4等四館計130家化妝品專櫃，推出近500萬組美妝保養品組合，加上線上100萬組提供消費24小時無極限，估計備貨量首4日口紅 1萬支、3,000組底妝，至於家電則涵蓋氣炸鍋、大尺吋電視、空氣清 淨機、淨水機等高買氣商品。

(工商 )