新北市新店區元品農產企業社，3年前與桃園兩家工廠，用俗稱「保險粉」的工業用漂白劑低亞硫酸鈉，浸泡漂白豆芽菜販售牟利，台北地方法院今(17)日審結，依違反食品衛生管理法判決元品負責人孫男有期徒刑1年，併科罰金120萬元；孫妻、孫父、孫母各10月徒刑，地下工廠負責人黃男6月徒刑，可易科罰金，併科罰金10萬元；業者馮男無罪。

本案還可上訴，但孫男一家四口的刑度，因都不能易科罰金，且未獲緩刑，若未來判決確定，全部都要入監服刑。北院宣判時，孫男到庭聆判，但不願承認身分，只說自己是幫朋友來聽判，媒體問元品是否仍在營運，他說「不知道」。

檢方查出，元品農產企業社自2016年底起與中壢地下工廠合作，以保險粉浸泡豆芽菜進行漂白、硬化和保鮮，以增加豆芽菜賣相、防止氧化並增加保存期限，以每斤8至10元，販售到雙北市的傳統果菜市場，每日銷售量約2000台斤；另兩家業者則販售力行市場、中壢和基隆果菜市場等處。

北檢2017年6月指揮調查局及新北市衛生局組聯合稽查小組，凌晨拂曉出擊，前往新北市新店元品等3家豆芽菜工廠搜索，當場發現業者正在進行豆芽菜漂白工作，查扣豆芽菜6280公斤、28桶工業用漂白劑等。

(中時 )