老夫妻站在匝道口，警方擔心其安危，站在後方協助警戒。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

警方連絡拖吊業者協助排除故障車。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

台中市神岡區的蔡姓男子偕妻子，15日上午11時30分，駕駛紅色自小客車由國道3號南下，行經通霄路段時，不知何故車輛突然故障熄火，蔡男機警往右滑行，最後將車輛停放在南下匝道口旁，被巡邏警方發現，經查原是水箱沒水、引擎過熱導致，補水後，警方協助聯絡拖吊業者處理，結束國道驚魂記。

75歲蔡姓男子15日與妻子，開車從新竹縣竹北沿國道3號南下欲返回台中住家，行經通霄路段時，車輛突然熄火，兩人驚嚇之餘仍冷靜面對，蔡男緊急將車輛靠右慢慢滑行，由通霄交流道下匝道後，與妻子以人力推行方式，將車停放在苗128線道路旁。

通霄警分局烏眉派出所所長黃智湖指出，當日與警員丁泰翔執行巡邏勤務，發現匝道口發現1男1女正在推著紅色自小客車，準備停放苗128線道路旁，2人預停車處為交流道南下匝道口附近，出入車流量大、車速又快，十分危險，警方立即下車協助，並開啟警車警示燈。

當警方走近車輛，驚見引擎室有白煙竄出，且帶有濃烈燒焦味，惟恐發生火燒車意外，警方小心地打開引擎蓋，初步檢視車輛水箱沒水，疑似是造成引擎過熱熄火的原因，且該車車齡高容易發生故障，經協助補充水箱水後，立即危險性排除，便引導蔡姓夫婦到路旁安全處等候，並拖吊業者順利吊離。

警方呼籲民眾，開車出門前，應事先檢查車輛各項機件功能，並應定期保養，汰換老舊耗材，避免類似狀況再次發生，影響自身及其他用路人行車安全。

(中時 )