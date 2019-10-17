北捷取消優惠？ 柯文哲：是票價重整 16:112019/10/17 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲17日赴議會專案報告。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運本業虧損，是否取消8折優惠票價以求改善備受矚目，台北市長柯文哲17日赴議會專案報告，指不是取消優惠，而是票價重整，根據統計，北捷目前有96.6％的乘客是使用電子票證，現場買票的只有3.4％，每1張卡都是8折，都是「凹」北捷自行吸收，那乾脆票價直接訂8折就好了，何必這麼麻煩。 (中時 ) #北捷 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 第五場「生死之間」簽書會 柯文哲說：有種東西叫堅持 15:202019/10/13 政治 柯P黃昏市場搶人氣 要當謝文卿吸票機 20:092019/10/13 政治 中信挺中華隊 打造北捷棒球列車 04:102019/10/14 金融．稅務 綠白再槓 柯嗆民進黨整天想選舉 04:102019/10/14 政治要聞 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 北捷板南線棒球列車 吸睛 04:102019/10/14 財經焦點 市議員耿葳批：柯承諾「眷村文化籌備處」跳票 20:052019/10/14 生活 趙少康笑「你預測都錯」 沈富雄驚：你變韓粉 00:012019/10/15 政治 柯P爆和陳佩琪吵架都靠這招落跑 帶小雞上節目自誇「知名度很高」 20:252019/10/15 娛樂 年底取消北捷8折優惠 柯簽承諾書推境內月票 13:142019/10/17 生活 政治熱門新聞 國民黨考紀會開除李正皓、鄭佩芬黨籍 - 政治 被名嘴爆料為副手？ 李鴻源親口回應了 - 政治 蔡英文2020選情 彭文正發驚人之語 - 政治 綠營告林國慶之子 林：徹查民進黨高官赴陸經商 - 政治 趙少康拍桌噴韓粉 網驚崩潰了嗎？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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