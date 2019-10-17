台北捷運本業虧損，是否取消8折優惠票價以求改善備受矚目，台北市長柯文哲17日赴議會專案報告，指不是取消優惠，而是票價重整，根據統計，北捷目前有96.6％的乘客是使用電子票證，現場買票的只有3.4％，每1張卡都是8折，都是「凹」北捷自行吸收，那乾脆票價直接訂8折就好了，何必這麼麻煩。

(中時 )