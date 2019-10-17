桃園市藝文園區石墩16日清晨被噴上紅色的「蔡英文共匪」。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

清潔人員清理。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

清潔人員清理。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

40歲黃姓男子16日凌晨趁四下無人時，在桃園藝文園區的展演中心外牆，以紅色噴漆噴上「蔡英文共匪」5個大字，民眾發現後報警，黃被逮後稱心情不佳，酒後一時氣憤下手，訊後被依違反社會秩序維護法移送桃園法院簡易庭裁罰，展演中心也向黃提告毀損罪。

桃園市藝文園區石墩16日清晨被晨運民眾發現遭人噴漆，展演中心大字旁出現紅色的「蔡英文共匪」字樣，桃園警分局獲報展開調查，因石墩正好位處死角，沒有監視器拍到行凶畫面，警方調閱周邊監視器過濾比對，鎖定40歲黃姓男子。

警方昨晚間在黃家找到黃男，黃坦承不諱，稱自己因為酒後心情不佳，臨時起意以噴漆塗鴨抒發情緒，全案依社會秩序維護法及毀損罪移請偵辦，最高可開罰3000元，警方也呼籲民眾保持理性，勿因一時氣憤任意汙損公物而觸法。

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噴漆罵「蔡英文共匪」醉男落網稱心情差。

(中時 )