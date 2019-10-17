台南子弟警消張哲嘉3日於台中市鐵皮工廠火災中不幸殉職，15日公祭，家屬16日返回台南，南市消防局局長李明峯17日一早至麻豆探望兩老，張父希望同為台中消防員的長子能就近調回台南擔任內勤，但還是要以兒子意見為主，李明峯允諾會專案處理。

殉職警消張哲嘉，警專25期畢業，台南市人、未婚，畢業後到台中市消防局服務，於10月3日凌晨搶救違章鐵皮工廠火災，與謝志雄兩人因公殉職，追晉小隊長，15日前告別式中，同仁列隊送別，氣氛哀戚。

台南市長黃偉哲指示消防局長李明峯率第二大隊長陳博文、麻豆區長孔慶瑤、以及市府團隊同仁，17日早上至殉職警消張哲嘉在台南的老家慰問其雙親，因張的哥哥也是台中市消防員，目前服務南屯區春社分隊，育有一幼女，消防局長李明峯表示，將協助其哥哥調回台南服務，以利照顧年邁雙親。

張哲嘉哥哥張修銘表示，因為妻小都住在新北市，要兼顧到兩邊的家庭，是否調回台南當內勤，還在溝通討論中。張修銘說說，自己個性比較適合外勤，但願意接受其他工作崗位的挑戰，現在只希望父母心情盡快平靜下來，弟弟一路好走，在另一個世界好好修行，在天之靈能保佑親人平安。

(中時 )