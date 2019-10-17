彰化縣文蛤養殖面積1636公頃，全國第三大，政府與富邦產險公司推出保險，農委會漁業署補助1／3保險費，縣政府另外補助1／3保險費，受理投保期限至108年11月10日止。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

彰化縣文蛤養殖面積1636公頃，全國第三大，但每逢暴雨、颱風或寒流，就經常大量死亡，今年８月就面臨連續大雨，沖淡海水鹽分，彰化文蛤死亡率激增到8成以上，讓養殖戶痛心全軍覆沒、血本無歸，為減低漁民寒害損失，政府與富邦產險公司推出「富邦產物溫度參數虱目魚養殖水產保險」，農委會漁業署補助1／3保險費，縣政府另外補助1／3保險費，受理投保期限至108年11月10日止。

農業處表示，這次保險主要是針對進入秋冬後，可能面臨的寒害「富邦產物溫度參數虱目魚養殖水產保險」，保險期間為11月1日起至隔年3月15日。當達到承保當保單約定之中央氣象局氣象站，氣溫數據低於攝氏10度持續10小時以上即啟動理賠，無須繁瑣冗長之勘察程序，理賠便利又快速。

理賠金額依「賠付比例」、「自負額比例」及「投入成本累計比例」計算，保險期間內無理賠次數限制，總賠償金金額以保險金金額為限。虱目魚保單，依據飼養方式及保險金額可分為4種方案並搭配不同自負額供漁民選擇。

彰化縣政府農業處表，彰化縣主要是文蛤和虱目魚混養，「保額3萬元」、「自額15％」之條件下，一公頃魚塭之保險費8981元，且中央政府與縣政府各補助1／3，漁民一公頃魚塭實際只需負擔2995元，即能享有3萬元之低溫寒害保障。

彰化縣政府呼籲，文蛤池混養虱目魚漁民，把握機會踴躍投保以降低生產風險，受理只到11月10日，補助申請得諮詢彰化縣政府農業處王先生，電話04-7531680。

(中時 )