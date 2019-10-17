台北市柯文哲。（張鎧乙攝）

台北市柯文哲17日赴議會專案報告時，「親民黨跳船潮」也成為各界質詢焦點之一，國民黨市議員秦慧珠批評，市議會的親民黨團被柯終結，整個走入歷史，柯強調，自己和宋楚瑜很好，會找時間去和他解釋。不過秦隨後吐槽，那宋楚瑜有說會面你嗎？柯坦言「沒有」，但要找時間解釋啦，我們會溝通，秦直指，這就是問題嘛，你裝傻，智商一五七的人，講不出一個道理，人家就不見你嘛。

(中時 )