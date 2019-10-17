狂挖親民黨牆腳 秦慧珠批柯P：忘恩負義 12:432019/10/17 中時 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨市議員秦慧珠。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市柯文哲。（張鎧乙攝） 台北市柯文哲17日赴議會專案報告時，「親民黨跳船潮」也成為各界質詢焦點之一，國民黨市議員秦慧珠批評，市議會的親民黨團被柯終結，整個走入歷史，柯強調，自己和宋楚瑜很好，會找時間去和他解釋。不過秦隨後吐槽，那宋楚瑜有說會面你嗎？柯坦言「沒有」，但要找時間解釋啦，我們會溝通，秦直指，這就是問題嘛，你裝傻，智商一五七的人，講不出一個道理，人家就不見你嘛。 (中時 ) #親民黨 #解釋 #宋楚瑜 #時間 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P黃昏市場搶人氣 要當謝文卿吸票機 20:092019/10/13 政治 綠白再槓 柯嗆民進黨整天想選舉 04:102019/10/14 政治要聞 爭取年輕選票 綠打柯機不可失 04:102019/10/14 政治要聞 市議員耿葳批：柯承諾「眷村文化籌備處」跳票 20:052019/10/14 生活 宋楚瑜耐得住寂寞 現身鄧予立攝影展 17:212019/10/15 生活 柯P爆和陳佩琪吵架都靠這招落跑 帶小雞上節目自誇「知名度很高」 20:252019/10/15 娛樂 林國成退黨 親民黨台北市議會一個不剩 14:552019/10/16 政治 林國成退出親民黨 李鴻鈞：尊重 大家還是朋友 16:382019/10/16 政治 柯狠挖宋牆腳 北市議會親民黨消失 04:102019/10/17 地方新聞 挖林國成入民眾黨？ 柯文哲秒答：會 10:352019/10/17 政治 政治熱門新聞 被名嘴爆料為副手？ 李鴻源親口回應了 - 政治 趙少康拍桌噴韓粉 網驚崩潰了嗎？ - 政治 韓國瑜直搗深綠大本營屏東 網嚇傻：怎這麼多人 - 政治 館長挺韓變韓黑 網揭他背後真正目的 - 政治 謝寒冰斷言韓、蔡現在真正民調差距 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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