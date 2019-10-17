雲林縣虎尾毛巾節19、20日登場，雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠力邀大家來共享泡泡趴，「巾豔」正港MIT的台灣毛巾魅力。
張麗善指出，全國毛巾8成以上出自雲林，縣府大力支持公所每年舉辦毛巾節行銷國產毛巾，活絡產業，業者創意令人佩服，讓生活日用品的毛巾，也變成玩具毛巾偶及送禮的禮品。
丁學忠表示，虎尾是毛巾的故鄉，產量和品質都居全國之冠，毛巾節集結40多家業者，大家可以見識毛巾的創新可能，也能吸收到毛巾小常識，例如每2月就要換新毛巾。
主辦單位今年特別在毛巾節會場設計「當我們泡在一起」歡樂泡泡趴，定時噴出超綿密的雪白泡泡，還有「幸運兒巾夾讚」真人夾夾樂，消費滿300元就可至服務台兌換1張摸彩券，每逢整點將抽出10張幸運彩券，可參加真人夾夾樂遊戲，夾中多少毛巾都可通通帶回家。
周六晚上星光之夜邀請歌手陳零九、邱鋒澤及新世代創作才女陳忻玥、八點檔歌后向蕙玲、朱海君等藝人，豐富大獎包含50吋液晶電視、電動腳踏車及浴巾、毛巾等。
(中時 )
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