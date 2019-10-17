強颱哈吉貝重創日本，豪雨導致嚴重水患，現在卻傳出，放置福島核電事故的核廢料臨時貯存場也遭大水淹沒，部分裝有輻射污染廢棄物的袋子遭河水沖走。對此，行政院原子能委員會今（17）日表示，從媒體報導中初步研判，應是輕微污染，且目前並未收到日本輻射擴大的資訊，會持續偵測、分析。

原能會表示，日本環境大臣小泉進次郎於10月15日在參議院表示，目前尚未發現流出的污染物對環境造成影響；原能會從媒體報導指廢棄物為樹枝、土壤等，屬環境除污後所產生並包裝堆放在室外，初步研判，該等廢棄物為輕微污染，對環境的影響應屬輕微。

原能會說，我國駐日本代表處持續蒐集日本政府發布福島污染廢水的資訊，目前並未收到哈吉貝對日本環境造成輻射影響擴大的資訊；為掌握台灣附近海域輻射狀況，原能會輻射偵測中心持續例行針對台灣沿岸9處漁港附近的海水、岸砂、漁產物等進行取樣分析，鄰近海域部分的調查分析則與學術機構合作進行，目前的檢測分析結果均為正常。

(中時 )