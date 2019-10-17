2019第十三屆波蘭華沙國際發明展，台灣時間今(17)日清晨傳回捷報，台灣代表團共獲得3鉑金、19金、14銀、3銅，總成績排名世界第2名，並於會後合影。（中華創新發明學會提供／李侑珊傳真）

2019第十三屆波蘭華沙國際發明展，台灣時間今(17)日清晨傳回捷報，台灣代表團共獲得3鉑金、19金、14銀、3銅，總成績排名世界第2名，而本次我國獲獎年齡最小團隊，則是來自台北市私立復興實驗高中6名高一學生，團隊針對高齡及行動不便者，研發電動升降座椅、衛生坐墊及輪椅，可以抬升使用者到適當高度並傾斜支撐，獲頒金牌。

中華創新發明學會理事長吳智堯表示，波蘭發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，由波蘭總統授權，波蘭專利局等共同主辦。今年共計有德國、韓國、加拿大，俄羅斯以及大陸等25個國家，超過400多件作品參賽，台灣代表團共有48件作品參加，最後總成績僅次於地主國，名列全球亞軍。

在這次競賽中，我國獲獎年齡最小團隊，則是來自於台北市私立復興實驗高中高一生簡齊、翁稟超、謝博宇、姜竑安、陳威佑、江宜蓁6人，他們關心高齡長者、行動不便或肢體受傷的人，在日常生活中起身移動都是沉重的負擔，因此積極研發輔助裝置，運用不對稱交叉連桿及電動推桿的作用，研發出電動升降的座椅、衛生坐墊及輪椅，可抬升使用者到適當高度並傾斜支撐，讓使用者的日常生活可以因此而輕鬆、方便又舒服，發明獲得一面金牌。

空軍航空技術學院教授徐子圭與屏東技大學校長戴昌賢再度攜手合作，成功開發出一艘能把「空氣」、「水」變出「柴油」的船，以20頓的大型油輪為例，由台灣出海到南極半年來回，光靠水和空氣，就能帶回滿滿20頓的柴油，號稱「綠能科技諾亞方舟」的「具風光浪耦合能源擷取及潔淨能源動力系統船舶」，一舉拿下鉑金獎榮耀。

有「國軍發明王」的之稱，曾獲總統蔡英文親自接見表揚的徐子圭，這次再度帶來佳作。他說，多年來各項綠能開發，就是為了做出這艘綠能船，有別於傳統綠能產業都是儲存電能，這套運作反而是儲存高壓空氣作為動能，模式是船艦由風、太陽及海浪擷取能源的一項創新系統，共13項利技術及10篇論文研究發表，系統不只生成電能，並可由空氣中擷取的二氧化碳與海水電解的氫反應，藉由海浪能及太陽熱能運作，產生高壓空氣震波交互作用及解離，反應生成乙二醚(柴油)及甲醇。

另外獲得金牌獎的團隊，則是還有雲林科技大學機械系師生吳益彰、陳泓瑋、高思穎，設計推桿式輪椅和電動輔助輪椅各自優勢的「模組式雙動力輸入裝置之推桿式輪椅」。獲頒鉑金獎的還有虎尾科技大學林郁青、陳祐弘、張詠心、李仲杰共同研發「智慧無人機放牧系統」，開發穿戴式智慧電子裝置裝置於牲畜身上，此裝置具備與聯網平台通訊功能，使監控站隨時掌握放養動物情況以及牧場內的環境狀況。

(旺報 )