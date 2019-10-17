國民黨總統參選人韓國瑜16日自屏東展開「傾聽之旅」，當來到小琉球時，支持者喊出「廢除一例一休」，韓當場回應「一定會重新檢討」，對此行政院長蘇貞昌今(17日)出席林口新創園啟動典禮語帶酸意表示，「當初在審查時，國民黨主張不只是一例一休，而且要兩例。」

蘇貞昌更嗆韓，在法施行後，各種需要改進的地方，政府都大幅的改進，不是韓市長隨機的喊喊，更不是一個總統候選人，到每個縣市都喊著要蓋機場、要辦賽車，「在高雄已經開很多支票都跳票了，現在各處喊，全國同胞我相信都看得清清楚楚。」

(中時 )